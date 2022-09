Gravina: «Vogliamo aumentare il numero minimo di italiani per ogni rosa» (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa. «Il cambiamento è un’esigenza collettiva. I numeri hanno riferimento agli ultimi 12 anni, quelli più risalenti sarebbero ancora più crudeli nei nostri confronti. L’indebitamento ci preoccupa, ma anche il fatto che il cambiamento sia percepito come minaccia e non come opportunità. I dirigenti cercano di mettere in campo progettualità che puntualmente si scontrano con risultati negativi. Ci sono dei principi inderogabili: decisione e responsabilità su tutti. Il corpo umano per sopravvivere deve cambiare, idem il calcio, che ogni quindici anni si evolve. Il calcio non può rimanere immobile: dobbiamo importare il processo naturale di cambiamento. Ci sono due asset fondamentali. Il primo sono i vivai, il secondo le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa. «Il cambiamento è un’esigenza collettiva. I numeri hanno riferimento agli ultimi 12 anni, quelli più risalenti sarebbero ancora più crudeli nei nostri confronti. L’indebitamento ci preoccupa, ma anche il fatto che il cambiamento sia percepito come minaccia e non come opportunità. I dirigenti cercano di mettere in campo progettualità che puntualmente si scontrano con risultati negativi. Ci sono dei principi inderogabili: decisione e responsabilità su tutti. Il corpo umano per sopravvivere deve cambiare, idem il calcio, chequindici anni si evolve. Il calcio non può rimanere immobile: dobbiamo importare il processo naturale di cambiamento. Ci sono due asset fondamentali. Il primo sono i vivai, il secondo le ...

