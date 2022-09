Gf Vip 7, un concorrente confessa l’interesse nei confronti Pamela Prati: “È fantastica!” (Di sabato 24 settembre 2022) Si è da poco delineato l’intero cast di questa settima edizione del Grande Fratello Vip . Durante l’ultima puntata andata in onda, infatti, altri ingressi hanno completato la lista dei concorrenti ufficiali del reality più spiato d’Italia. Tra questi, uno che sta spiccando di più è sicuramente Marco Bellavia. Il pubblico da casa sta iniziando ad apprezzare il suo carattere e il suo modo allegro e scherzoso di approcciarsi agli altri inquilini. Ma, l’ex conduttore di Bim Bum Bam si è fatto notare sin da subito da un’altra concorrente già in Casa, entrata prima di lui. Stiamo parlando di Pamela Prati. Ieri pomeriggio, mentre Marco e Pamela erano in giardino a prendersi un poco di sole e aria fresca, si sono ritrovati in un siparietto alquanto carino messo sù da Sofia Giale De Donà. Quest’ultima, ha chiesto espressamente ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022) Si è da poco delineato l’intero cast di questa settima edizione del Grande Fratello Vip . Durante l’ultima puntata andata in onda, infatti, altri ingressi hanno completato la lista dei concorrenti ufficiali del reality più spiato d’Italia. Tra questi, uno che sta spiccando di più è sicuramente Marco Bellavia. Il pubblico da casa sta iniziando ad apprezzare il suo carattere e il suo modo allegro e scherzoso di approcciarsi agli altri inquilini. Ma, l’ex conduttore di Bim Bum Bam si è fatto notare sin da subito da un’altragià in Casa, entrata prima di lui. Stiamo parlando di. Ieri pomeriggio, mentre Marco eerano in giardino a prendersi un poco di sole e aria fresca, si sono ritrovati in un siparietto alquanto carino messo sù da Sofia Giale De Donà. Quest’ultima, ha chiesto espressamente ...

