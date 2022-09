F1, Colton Herta dovrà aspettare. La FIA non farà sconti sulla Superlicenza (Di sabato 24 settembre 2022) Colton Herta dovrà attendere almeno un altro anno prima di correre in F1. Il californiano ha infatti ricevuto il parere contrario da parte della FIA sulla delicata vicenda della Superlicenza, necessaria per gareggiare nella massima formula. Il 22enne americano è stato di fatto ‘bocciato’ dalla Federazione Internazionale dell’Automobile che non ha voluto creare uno scomodo precedente. La giovane stella dell’IndyCar Series dovrà raccogliere tutti i punti necessari per raggiungere la F1 nei prossimi anni, una missione non impossibile vincendo il titolo nella principale categoria statunitense riservata alle ruote scoperte. Un portavoce della FIA ha riportato alla stampa in una nota: “La Federazione non subirà pressioni da parte di nessuna squadra su questioni legate alla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)attendere almeno un altro anno prima di correre in F1. Il californiano ha infatti ricevuto il parere contrario da parte della FIAdelicata vicenda della, necessaria per gareggiare nella massima formula. Il 22enne americano è stato di fatto ‘bocciato’ dalla Federazione Internazionale dell’Automobile che non ha voluto creare uno scomodo precedente. La giovane stella dell’IndyCar Seriesraccogliere tutti i punti necessari per raggiungere la F1 nei prossimi anni, una missione non impossibile vincendo il titolo nella principale categoria statunitense riservata alle ruote scoperte. Un portavoce della FIA ha riportato alla stampa in una nota: “La Federazione non subirà pressioni da parte di nessuna squadra su questioni legate alla ...

