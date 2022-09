Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino litigano furiosamente: “Ti vergogni di me!” (Di sabato 24 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno litigato: era solo questione di ore. Quando Antonino Spinalbese ha riportato a Luca Salatino le teorie di Elenoire Ferruzzi (ovvero che lui si era invaghito di lei) l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!” – ha esordito Luca Salatino – “Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che c**o stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!” Elenoire Ferruzzi, però, non ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022)hanno litigato: era solo questione di ore. Quando Antonino Spinalbese ha riportato ale teorie di(ovvero che lui si era invaghito di lei) l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!” – ha esordito– “Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che c**o stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!”, però, non ...

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - ilgiornale : Nelle ultime ore l'icona trans è stata travolta dalle critiche per la dinamica creata con Luca Salatino nella Casa.… -