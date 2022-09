È morta Louise Fletcher | perfida infermiera in ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ | Per quali ruoli la ricorderemo?

(Di sabato 24 settembre 2022) E’la star di “Qualcunosuldel cuculo”, pietra miliare del cinema hollywoodiano impegnato. Si è spenta a 88 anni, l’indimenticabileMildred Ratched in “Qualcunosuldel cuculo” insieme a Jack Nicholson, film impegnato che per la prima volta metteva in scena un argomento fino a quel L'articolo ÈinsuldelPerla? NewNotizie.it.

ilpost : È morta l’attrice statunitense Louise Fletcher, nota soprattutto per aver interpretato l’infermiera Ratched in “Qua… - SkyTG24 : Addio Louise Fletcher, la cattiva di Qualcuno volò su Nido del cuculo - qnazionale : Louise Fletcher è morta. Fu premio Oscar nel film 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' - francobus100 : Louise Fletcher, morta l'attrice premio Oscar: fu l'infermiera di «Qualcuno volò sul nido del cuculo»… - CatelliCatell5 : Morta Louise Fletcher, l'infermiera crudele di 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' -

Fletcher ènel sonno circondata dall'affetto della sua famiglia che le è stata accanto fino alla fine nella sua casa di Montdurausse, in Francia. A dare la notizia della sua morte è ...L'interpretazione dell'infermiera algida Mildred Ratched, al fianco di Jack Nicholson, le valse anche il premio Bafta e il Golden ...Addio a Louise Fletcher, indimenticabile interprete nel ruolo dell'infermiera Mildred Ratched in "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1975), interpretazione che le valse l'Oscar. (ANSA) ...E’ morta Louise Fletcher, l’attrice che vinse Oscar in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Lutto nel mondo del cinema: è morta in Francia, a Montdurasse, dove viveva, all'età di 88 anni la celebre e ...