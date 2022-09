Da Ursula "minacce disgustose", Salvini all'attacco: si scusi o si dimetta (Di sabato 24 settembre 2022) «O chiede scusa e ammette di aver detto una sciocchezza e di avere esagerato, oppure ne chiediamo le dimissioni». Matteo Salvini, non intende passare sopra alle ultime dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul voto in Italia. Tanto che, in segno di protesta, ieri ha organizzato un sit in davanti alla rappresentanza della Commissione Ue a Roma, in via IV Novembre. Tutto nasce da una risposta della numero uno di Bruxelles alla domanda, posta da un giornalista a Princeton, negli Stati Uniti, che sottolineava come tra i candidati alle elezioni italiane «ci fossero figure vicine a Putin». Von der Leyen non ci ha pensato un attimo a far conoscere il suo pensiero: «Vedremo il risultato il voto in Italia, ci sono state anche in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria». Il ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) «O chiede scusa e ammette di aver detto una sciocchezza e di avere esagerato, oppure ne chiediamo le dimissioni». Matteo, non intende passare sopra alle ultime dichiarazioni divon der Leyen sul voto in Italia. Tanto che, in segno di protesta, ieri ha organizzato un sit in davanti alla rappresentanza della Commissione Ue a Roma, in via IV Novembre. Tutto nasce da una risposta della numero uno di Bruxelles alla domanda, posta da un giornalista a Princeton, negli Stati Uniti, che sottolineava come tra i candidati alle elezioni italiane «ci fossero figure vicine a Putin». Von der Leyen non ci ha pensato un attimo a far conoscere il suo pensiero: «Vedremo il risultato il voto in Italia, ci sono state anche in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria». Il ...

