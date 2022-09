Allerta würstel contaminati | ritirati Wudy Aia classici e al formaggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) Rischio microbiologico per alcuni lotti di wurstel prodotti dall’Azienda Tre Valli. A segnalarlo sono stati i supermercati Esselunga e Unes che hanno anche ritirato il prodotto in via del tutto precauzionale. Non tutti i wurstel sarebbero a rischio, ma solo quelli a marchio AIAsnack e al. Si tratta di confezioni prodotte in estate con scadenze comprese tra il 20 settembre 2022 e il 5 dicembre 2022 aventi il marchio identificativo: IT 04M CE. Leggi anche: Roma, minimarket da incubo: oltre 40 chili di alimenti sequestrati e sanzioni a pioggia Come conservare e consumare il prodotto L’azienda produttrice si raccomanda con la clientela di consumare il prodotto solo se conservato a una temperatura compresa tra i 0° e i 4° e dopo averlo cotto accuratamente. Qualora si avessero dubbi o timori è possibile ...