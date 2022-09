A 56 anni porterà in grembo la figlia di suo figlio: “Ho avuto la sensazione di doverlo fare” (Di sabato 24 settembre 2022) A 56 anni porterà in grembo la quinta figlia di suo figlio Jeff. È l’atto d’amore della statunitense Nancy Hauck, scaturito dalle difficoltà della nuora, Cambria, ad affrontare la gravidanza: durante l’ultimo parto, infatti, la donna è stata sottoposta a un’isterectomia salvavita. E così, quando i medici le hanno dato il via libera, la nonna ha deciso che sarebbe stata la madre surrogata di sua nipote. Dopo i traumi dell’ultima nascita nel settembre dello scorso anno, Jeff e Cambria, già genitori di due coppie di gemelli, avevano ben poche opzioni per appendere il quinto fiocco alla porta di casa. Ma Nancy non ci ha pensato due volte e, nonostante fossero passati 26 anni dall’ultima gravidanza, arrivato il consenso dei sanitari è stata felice come la prima volta. “Ho solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) A 56inla quintadi suoJeff. È l’atto d’amore della statunitense Nancy Hauck, scaturito dalle difficoltà della nuora, Cambria, ad affrontare la gravidanza: durante l’ultimo parto, infatti, la donna è stata sottoposta a un’isterectomia salvavita. E così, quando i medici le hanno dato il via libera, la nonna ha deciso che sarebbe stata la madre surrogata di sua nipote. Dopo i traumi dell’ultima nascita nel settembre dello scorso anno, Jeff e Cambria, già genitori di due coppie di gemelli, avevano ben poche opzioni per appendere il quinto fiocco alla porta di casa. Ma Nancy non ci ha pensato due volte e, nonostante fossero passati 26dall’ultima gravidanza, arrivato il consenso dei sanitari è stata felice come la prima volta. “Ho solo ...

