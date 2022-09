Wang Yi: Usa cambino registro con Cina o sarà conflitto (Di venerdì 23 settembre 2022) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avvertito che gli Stati uniti dovranno cambiare il loro atteggiamento nei confronti di Pechino, o rischiano inevitabilmente un conflitto. Parlando alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Il ministro degli Esteri cineseYi ha avvertito che gli Stati uniti dovranno cambiare il loro atteggiamento nei confronti di Pechino, o rischiano inevitabilmente un. Parlando alla ...

PazzoPerDomani : RT @classcharacters: Prima di incontrare #Blinken, all'#ONU il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, si rivolge agli Usa: no a ingeren… - classcharacters : Prima di incontrare #Blinken, all'#ONU il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, si rivolge agli Usa: no a inge… - guidoolimpio : - DAmboldi : RT @ANTONINORABOTTI: Il ministro degli Esteri Wang Yi lo ha detto ad Henry Kissinger a New York - ANTONINORABOTTI : Il ministro degli Esteri Wang Yi lo ha detto ad Henry Kissinger a New York -