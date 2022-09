SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - Corriere : Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi: «Meglio che si sappia da me» - sportli26181512 : #Wanda Nara e #Icardi si separano: l'annuncio arriva sui social: Con una storia pubblicata su Instagram lei annunci… - SportRepubblica : Wanda Nara, addio a Mauro Icardi: 'Momento doloroso' -

L'amore non è eterno e può finire sui social. La coppia chiacchierata che si lamenta di essere troppo troppo chiacchierata annuncia la fine della loro storia su Instagram. Con un lungo postracconta: "È meglio si sappia da me" sorprendendo tra la pubblicità di un rimmel e quella di un eyeliner, i suoi 15 milioni di milioni di followers. Dopo una foto in tuta aderente animalier ...Con una delle tante storie Instagram pubblicate ogni giornoannuncia la sua separazione da Icardi : "È un momento molto doloroso, ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ...La showgirl annuncia attraverso Instagram la separazione dall'attuale attaccante del Galatasaray: "Voglio che lo sappiate da me".Con una delle tante storie Instagram pubblicate ogni giorno Wanda Nara annuncia la sua separazione da Icardi: "È un momento molto doloroso, ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che ...