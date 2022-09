Traguardo per Bonucci in Nazionale: il difensore bianconero mette nel mirino Maldini (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia sta disputando il match di Nations League al Meazza di Milano contro l’Inghilterra. Una partita valida per la classifica nel girone assieme a Germania e Ungheria, ma la Nazionale coglie l’occasione di festeggiare uno dei suoi uomini-simbolo. Leonardo Bonucci Italia Nations League Leonardo Bonucci eguaglia un nuovo Traguardo nella sua carriera. Stasera infatti giocando nel match Italia-Inghilterra il capitano della Nazionale e della Juventus è diventato il quarto calciatore con più presenze con la maglia azzurra raggiungendo i compagni di una vita: De Rossi e Chiellini. Nella classifica adesso davanti a lui adesso c’è Maldini con 126 presenze, poi il capitano campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro a 145. Il primo posto è occupato saldamente da Gianluigi Buffon che ha ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Italia sta disputando il match di Nations League al Meazza di Milano contro l’Inghilterra. Una partita valida per la classifica nel girone assieme a Germania e Ungheria, ma lacoglie l’occasione di festeggiare uno dei suoi uomini-simbolo. LeonardoItalia Nations League Leonardoeguaglia un nuovonella sua carriera. Stasera infatti giocando nel match Italia-Inghilterra il capitano dellae della Juventus è diventato il quarto calciatore con più presenze con la maglia azzurra raggiungendo i compagni di una vita: De Rossi e Chiellini. Nella classifica adesso davanti a lui adesso c’ècon 126 presenze, poi il capitano campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro a 145. Il primo posto è occupato saldamente da Gianluigi Buffon che ha ...

