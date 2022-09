The Mandalorian 3: Carl Weathers svela la data di uscita (Di venerdì 23 settembre 2022) The Mandalorian. Carl Weathers non vede l’ora di mostrare ai fan quanto fatto nella Stagione 3 della serie tv live-action di Star Wars. L’attore aveva già confermato, in molteplici occasioni, la presenza del personaggio Greef Karga. Questa volta, si è lasciato prendere dall’entusiasmo e in un tweet “da innamorato” non solo ha ribadito il suo Leggi su starwarsnews (Di venerdì 23 settembre 2022) Thenon vede l’ora di mostrare ai fan quanto fatto nella Stagione 3 della serie tv live-action di Star Wars. L’attore aveva già confermato, in molteplici occasioni, la presenza del personaggio Greef Karga. Questa volta, si è lasciato prendere dall’entusiasmo e in un tweet “da innamorato” non solo ha ribadito il suo

starwarsnewsit : The Mandalorian 3: Carl Weathers svela la data di uscita - - sixofchocobros : io sogno un'inquadratura di genya tipo mercedes in the mandalorian - jedisaga : RT @hobbylink: MAFEX The Mandalorian (Reissue) #TheMandalorian #StarWars #MAFEX ?? PREORDER NOW! ?? - Rimiolek : RT @hobbylink: MAFEX The Mandalorian (Reissue) #TheMandalorian #StarWars #MAFEX ?? PREORDER NOW! ?? - hobbylink : MAFEX The Mandalorian (Reissue) #TheMandalorian #StarWars #MAFEX ?? PREORDER NOW! ?? -