Susanna Vianello, chi è la figlia di Edoardo e Wilma Goich: età, come è morta, malattia, figli

Un'altra puntata di Oggi è un altro giorno sta per andare in onda. Il salotto di Serena Bortone è pronto per affrontare ancora una volta la quotidianità contemporanea intervistando diversi ospiti. Tra questi, anche il padre della scomparsa Susanna Vianello. Edoardo, ci racconterà qualcosa in più sulla figlia e la difficile rielaborazione del suo lutto.

Susanna Vianello: chi era

Susanna Vianello, come in molti ricorderanno, è venuta a mancare nella notte fra il 6 e il 7 aprile 2020, ricoverata in una clinica romana a causa di un tumore. Susanna era la figlia del famoso cantante Edoardo Vianello e di Wilma Goich.

