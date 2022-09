Respinti i ricorsi, si potrà votare Ucdl solo in tre regioni (Di venerdì 23 settembre 2022) I Tribunali di Roma, Napoli, Torino, Palermo, Venezia e Potenza, hanno respinto i ricorsi – Si potrà votare Ucdl solo in Campania 2, Emilia Romagna e Calabria – I Tribunali di Roma, Napoli, Torino, Palermo, Venezia e Potenza, riferisce un comunicato di Ucdl, con 6 ordinanze di rigetto dei ricorsi proposti in via d’urgenza da “Ucdl – 10 volte meglio – Partito Animalista”, hanno ritenuto che la ormai famosa norma “salva Di Maio” (e non solo) in tema di esenzione dalla raccolta firme per le elezioni di domenica 25 settembre 2022, sia legittima dal punto di vista costituzionale e non leda i diritti degli altri partiti e/o coalizioni che, come 10VM, presente nel simbolo composito, aveva addirittura partecipato, come componente del Gruppo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) I Tribunali di Roma, Napoli, Torino, Palermo, Venezia e Potenza, hanno respinto i– Siin Campania 2, Emilia Romagna e Calabria – I Tribunali di Roma, Napoli, Torino, Palermo, Venezia e Potenza, riferisce un comunicato di, con 6 ordinanze di rigetto deiproposti in via d’urgenza da “– 10 volte meglio – Partito Animalista”, hanno ritenuto che la ormai famosa norma “salva Di Maio” (e non) in tema di esenzione dalla raccolta firme per le elezioni di domenica 25 settembre 2022, sia legittima dal punto di vista costituzionale e non leda i diritti degli altri partiti e/o coalizioni che, come 10VM, presente nel simbolo composito, aveva addirittura partecipato, come componente del Gruppo ...

Blucerchiando : RT @ilsecoloxix: #Sampdoria, respinti i ricorsi per #Giampaolo e #Quagliarella - pennadireve : RT @ilsecoloxix: #Sampdoria, respinti i ricorsi per #Giampaolo e #Quagliarella - ilsecoloxix : #Sampdoria, respinti i ricorsi per #Giampaolo e #Quagliarella - asromaliveit1 : ???Novità importanti sul progetto stadio della #Roma. Secondo 'Il Romanista' il ricorso degli eredi dei proprietari… - JoaoB84 : RT @GoalItalia: Cile e Perù, ricorsi respinti: l'Ecuador giocherà i Mondiali di #Qatar2022 ???? -