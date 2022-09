Rai | Salvini | con noi al Governo mai più casi Damilano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Parla così il leader della Lega Matteo, in ocone della 4a edizione della Scuola "The Young Hope - RePower Italia" di Fino a prova contraria, in corso a Roma e in diretta su La Chirico.it. ...

AlexBazzaro : Salvini: “Via il canone Rai, Fazio si paghi comizi di tasca sua”. ?????? - CarloVerdelli : Il prode Salvini ricomincia da dove aveva interrotto: un attacco frontale a #Fabiofazio eletto a simbolo della Rai… - AlexBazzaro : Salvini: “Via il canone Rai” Basterebbe anche solo questo! ?? - grazia_valent : RT @CarloVerdelli: Il prode Salvini ricomincia da dove aveva interrotto: un attacco frontale a #Fabiofazio eletto a simbolo della Rai e del… - rev_emi : RT @AlexBazzaro: Salvini: “Via il canone Rai, Fazio si paghi comizi di tasca sua”. ?????? -

"Quando andremo noi al Governo del Paese, non ci saranno più casi Damilano. Faremo in modo che a tutti venga garantito lo stesso spazio". Parla così il leader della Lega Matteo, in occasione della 4a edizione della Scuola "The Young Hope - RePower Italia" di Fino a prova contraria, in corso a Roma e in diretta su La Chirico.it. .Infinepropone di eliminare il pagamento del canone, aprendo anche a un ragionamento sulla privatizzazione della tv pubblica. Quanto alle coperture punta sulla revisione del Reddito di ..."Quando andremo noi al Governo del Paese, non ci saranno più casi Damilano. Faremo in modo che a tutti venga garantito lo stesso spazio". (ANSA) ...Silvio Berlusconi è finito nella bufera per una frase su Vladimir Putin e la guerra in Ucraina rilasciata durante la trasmissione "Porta a Porta" ...