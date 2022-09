Problemi per Cristiano Ronaldo, arriva l’indagine della FA: il motivo (Di venerdì 23 settembre 2022) La FA (Football Association) ha aperto un’indagine sui fatti riguardanti l’accaduto del mese di aprile scorso su Cristiano Ronaldo alla fine del match Everton–Manchester United. Secondo quanto riportato da SportFace il fuoriclasse portoghese entrò a contatto con un giovane tifoso autistico al quale ruppe il cellulare. CR7 è indagato poiché ha violato la FA Rule E3 per questo incidente. Il Manchester United ha fatto sapere che sosterrà e supporterà il suo giocatore in merito alle accuse mosse contro di lui: ”Supporteremo il nostro giocatore nella sua risposta alle accuse”. Ronaldo indagato da Football Association Questa, invece, è la versione della madre del 14enne coinvolto: “A tempo scaduto i giocatori dello United avevano iniziato a lasciare il campo. Eravamo vicini al tunnel, mio figlio era lì per ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) La FA (Football Association) ha aperto un’indagine sui fatti riguardanti l’accaduto del mese di aprile scorso sualla fine del match Everton–Manchester United. Secondo quanto riportato da SportFace il fuoriclasse portoghese entrò a contatto con un giovane tifoso autistico al quale ruppe il cellulare. CR7 è indagato poiché ha violato la FA Rule E3 per questo incidente. Il Manchester United ha fatto sapere che sosterrà e supporterà il suo giocatore in merito alle accuse mosse contro di lui: ”Supporteremo il nostro giocatore nella sua risposta alle accuse”.indagato da Football Association Questa, invece, è la versionemadre del 14enne coinvolto: “A tempo scaduto i giocatori dello United avevano iniziato a lasciare il campo. Eravamo vicini al tunnel, mio figlio era lì per ...

