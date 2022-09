Preghiera della sera 23 Settembre 2022: “Proteggimi in questa notte” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Proteggimi in questa notte”. questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce Proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 23 settembre 2022) “in”.è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croceda pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : La lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della #preghiera. - santegidionews : Di fronte alla guerra e alla minaccia nucleare, ascoltiamo il grido deipopoli che soffrono e rilanciamo con forza i… - KattInForma : Preghiera della sera 23 Settembre 2022: “Proteggimi in questa notte” - mdream_m : RT @luciasandulli1: 'In questa vita Gesù non ci chiede di portare con Lui la croce pesante, ma un piccolo pezzo della Sua croce, un pezzo c… - Fattivostri1 : RT @CiaoKarol: Oggi, 23 settembre 2022, è il 4° giorno della Novena a San Michele Arcangelo: chiedi protezione e grazie: Novena a San Miche… -