Perché Propaganda Live oggi, 23 settembre 2022, non va in onda? (Di venerdì 23 settembre 2022) Non sarà lo stesso venerdì sera di sempre, per coloro che sono abituati a sintonizzarsi su La 7 per seguire le battute, le interviste e i reportage di Propaganda Live, il programma ideato e condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. oggi, venerdì 23 settembre 2022, la trasmissione non va infatti in onda. Ma Perché Propaganda Live oggi non va in onda? Il motivo è presto detto: con la chiusura della campagna elettorale, cala il silenzio elettorale, ragioni per cui le trasmissioni televisive devono stare attente a ciò che mandano in onda, per non violare alcune regola in merito. Un programma come Propaganda Live, che della satira e della presenza dei ...

