Mutui | Italia prima sui tassi variabili ma cara sui fissi

ROMA – L'Italia è al top in Europa per le condizioni dei tassi dei Mutui variabili ma si colloca agli ultimi posti per quelli fissi. A stilare la graduatoria, fotografando la situazione attuale delle condizioni offerte agli aspiranti mutuatari Italiani è Facile.it e Mutui.it. L'indagine si basa sulla rilevazione dell'andamento degli indici registrati online in 11 Paesi a inizio settembre, considerando una richiesta di finanziamento di 120.000 euro da restituire in 20 anni per acquistare un immobile del valore di 180.000 euro. Sul fronte del tasso variabile (considerando sempre il TAN) nessuno, tra i Paesi analizzati, offre un tasso iniziale migliore di quello Italiano; i tassi partono da 1,32%, 1,87% in Portogallo, 2% in Svizzera, ...

