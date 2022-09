Lutto per Selvaggia Roma, ha perso la bambina: ‘Il cuore della nostra piccola non batteva più’ (Di venerdì 23 settembre 2022) Sui social, dove è seguitissima da quando ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, aveva annunciato di essere incinta. E di aspettare dal suo compagno, Luca Teti, una bambina. Ma è proprio sui social, su Instagram, che ieri Selvaggia Roma, oggi nota influencer, ha spiegato ai suoi followers di aver perso la piccola. Poche righe messe nero su bianco e un dolore immenso. View this post on Instagram A post shared by Selvaggia (@SelvaggiaRoma ) Selvaggia Roma ha perso la bimba che portava in grembo “È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina (ieri, ndr) in una visita di routine dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Sui social, dove è seguitissima da quando ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, aveva annunciato di essere incinta. E di aspettare dal suo compagno, Luca Teti, una. Ma è proprio sui social, su Instagram, che ieri, oggi nota influencer, ha spiegato ai suoi followers di averla. Poche righe messe nero su bianco e un dolore immenso. View this post on Instagram A post shared by(@hala bimba che portava in grembo “È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina (ieri, ndr) in una visita di routine dalla ...

