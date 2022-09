L' Italia sorride | sconfitta l' Inghilterra 1-0 in Nations League

Leggi su agi

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - L'di Roberto Mancini si lascia alle spalle i malumori e i problemi degli ultimi mesi, vincendo 1-0 la sfida con l', valevole per la quinta giornata di. A San Siro decide un bel gol di Giacomo Raspadori nel corso del secondo tempo. Con questo successo gli Azzurri si prendono il secondo posto del Gruppo 3 (8 punti) e lasciano aperte le speranze per la conquista del primo posto. In questo senso sarà decisiva l'ultima gara di lunedì contro l'Ungheria (10 punti), capace di battere la Germania in trasferta 1-0. Gli Azzurri partono con il giusto piglio e al 5' sfiorano subito il vantaggio con Scamacca, che svetta di testa sul cross di Dimarco chiamando Pope ad un intervento d'istinto. Per il resto succede veramente poco, quasi nulla per la verità:. ...