Letta trova la piazza semivuota a Palermo e si consola facendo ballare "Bella Ciao" (Di venerdì 23 settembre 2022) Per Enrico Letta un'altra delusione, a Palermo la piazza è semivuota. Gli restano i soliti quattro amici al bar. Eppure il comizio è nel cuore del centro storico. Poche centinaia di persone, radunate con uno sforzo titanico, entusiasmo zero, sfiducia a dosi massicce. Con lui ci sono Caternina Chinnici e Claudio Fava. Il flop pesa, alla vigilia delle elezioni è la fotografia di una sconfitta più che annunciata. Letta, la piazza semivuota e Bella Ciao Come consolarsi? L'extrema ratio è far ballare i (pochi) presenti in piazza, chiaramente sulle note di "Bella Ciao". Sì, perché il Pd in campagna elettorale non ha fatto altro che gettare veleno, ...

