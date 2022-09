Juventus, possibile addio di Rabiot a parametro zero: la società riflette sul futuro del francese (Di venerdì 23 settembre 2022) Il futuro di Adrien Rabiot sembra essere sempre più incerto ma, con ogni probabilità, lontano dalla Juventus. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista, che la scorsa estate è stato vicino al trasferimento al Manchester United, potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero per tornare al Paris Saint-Germain. Al momento la situazione è tutta in evoluzione e bisognerà attendere le valutazione di Allegri non appena il francese tornerà dall’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildi Adriensembra essere sempre più incerto ma, con ogni probabilità, lontano dalla. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista, che la scorsa estate è stato vicino al trasferimento al Manchester United, potrebbe lasciare i bianconeri aper tornare al Paris Saint-Germain. Al momento la situazione è tutta in evoluzione e bisognerà attendere le valutazione di Allegri non appena iltornerà dall’infortunio. SportFace.

sportface2016 : #Juventus, possibile addio di #Rabiot a parametro zero: la società riflette sul futuro del francese - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Monza, un Rovella formato maxi: possibile rimpianto per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.… - TuttoJuve24 : Monza, un Rovella formato maxi: possibile rimpianto per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - AndreaBriganti6 : Con la possibile uscita di scena di #nedved non ci sarà più nessuno che abbia la minima idea di cosa sia un campo d… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Tutto vero, può sostituire lui #Allegri! LO VORRESTE ALLA #JUVENTUS?-> -