Italia-Inghilterra | programma e telecronisti Rai Nations League 2022 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Inghilterra, match valido per la quinta giornata di Nations League 2022/2023. Unica speranza per gli azzurri di giocarsi tutto in chiave Finals è quella di non perdere, una vittoria ci consentirebbe invece di ritrovarci col destino nelle nostre mani. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 23 settembre nella cornice dello stadio Meazza, chi vincerà? Italia-Inghilterra sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

