Iran, decine di morti nelle proteste per il caso di Mahsa Amini (Di venerdì 23 settembre 2022) In Iran sarebbero almeno 50 i morti in una settimana di proteste e di rabbia popolare scoppiate in tutto il paese per la morte della giovane curda Mahsa Amini. Il dato è della Ong Iran Human Rights. L’ultimo bilancio ufficiale diffuso dalla Tv di Stato di Teheran parla di ‘appena’ 26 morti tra manifestanti e poliziotti. Mahsa Amini è deceduta il 16 settembre, dopo essere finita in coma in seguito al suo arresto, tre giorni prima. La polizia religiosa l’accusava di non aver correttamente indossato il velo islamico sul capo, che il regime degli ayatollah impone in Iran a tutte le donne. La morte della ragazza mentre si trovava sotto la ‘custodia’ delle forze dell’ordine della repubblica islamica è stata come la miccia ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022) Insarebbero almeno 50 iin una settimana die di rabbia popolare scoppiate in tutto il paese per la morte della giovane curda. Il dato è della OngHuman Rights. L’ultimo bilancio ufficiale diffuso dalla Tv di Stato di Teheran parla di ‘appena’ 26tra manifestanti e poliziotti.è deceduta il 16 settembre, dopo essere finita in coma in seguito al suo arresto, tre giorni prima. La polizia religiosa l’accusava di non aver correttamente indossato il velo islamico sul capo, che il regime degli ayatollah impone ina tutte le donne. La morte della ragazza mentre si trovava sotto la ‘custodia’ delle forze dell’ordine della repubblica islamica è stata come la miccia ...

