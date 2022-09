Instagram sta lanciando la sua funzione “longer stories”: le Storie potranno durare più di 15 secondi (Di venerdì 23 settembre 2022) Fino ad ora, su Instagram era possibile registrare delle Storie della durata massima di 15 secondi. Poco fa, il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato in un tweet che Instagram starebbe lanciando la sua funzione per registrare delle Storie più lunghe. I video inferiori a 60 secondi non verranno più suddivisi in più segmenti da 15 secondi, quindi in più Storie consecutive, ha scritto Navarra. Instagram is rolling out its longer Stories feature Videos will no longer be split into separate story segments if under 60 seconds long. pic.twitter.com/Rc2L8WVVmp — Matt Navarra (@MattNavarra) September 23, 2022 LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Fino ad ora, suera possibile registrare delledella durata massima di 15. Poco fa, il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato in un tweet chestarebbela suaper registrare dellepiù lunghe. I video inferiori a 60non verranno più suddivisi in più segmenti da 15, quindi in piùconsecutive, ha scritto Navarra.is rolling out itsfeature Videos will nobe split into separate story segments if under 60 seconds long. pic.twitter.com/Rc2L8WVVmp — Matt Navarra (@MattNavarra) September 23, 2022 LEGGI ANCHE ...

Achille03415924 : RT @MonicaOrsini8: Silvestro 2 anni abbandonato per una malformazione a una zampa. È stato operato, sta bene, aspetta solo una bella #famig… - MonicaOrsini8 : RT @MonicaOrsini8: Silvestro 2 anni abbandonato per una malformazione a una zampa. È stato operato, sta bene, aspetta solo una bella #famig… - paolobiondi : Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie (Ungaretti) - simonabastiani : #wandanara e #MauroIcardi relazione al capolinea. Lo ha scritto la manager su Instagram: 'Momento doloroso, abbiate… - docmanhattan4 : Due parole su #ReturnToMonkeyIsland (che mi sta piacendo un casino) -