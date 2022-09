Controlli dei carabinieri nel Napoletano | arresto e arma sequestrata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Centoventicinque bustine di marijuana, per un totale di circa 123 grammi, già pronte per la vendita, sono state sequestrate daia casa di un 34enne noto alle forze dell’ordine, Giuseppe Rosario Langellotti, di Castellammare di Stabia (Napoli).dai militari la sostanza stupefacente e anche la somma contante di 60 euro ritenuta provento del reato, oltre ad altri 20 grammi di hashish che erano all’interno di un involucro e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 34enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. A Pimonte, invece, idella locale stazione hanno trovato in località Resicco in un’area boschiva un fucile sovrapposto marca “Silver Falcon” calibro 20 con matricola ...