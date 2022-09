Concorso Agenzia Entrate 2022, bando per 900 tecnici: ultime ore per partecipare (Di venerdì 23 settembre 2022) ultime ore per iscriversi al Concorso Agenzia Entrate 2022, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è fissato a oggi, 23 settembre 2022. Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni utili per inviare correttamente le istanze di iscrizione. A inizio anno, infatti, l’Agenzia della Entrate aveva annunciato che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, erano in programma una serie di procedure concorsuali da svolgere entro l’anno in corso destinate al reclutamento a tempo indeterminato di quasi 3mila unità di personale, sia ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 settembre 2022)ore per iscriversi al, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è fissato a oggi, 23 settembre. Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni utili per inviare correttamente le istanze di iscrizione. A inizio anno, infatti, l’dellaaveva annunciato che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, erano in programma una serie di procedure concorsuali da svolgere entro l’anno in corso destinate al reclutamento a tempo indeterminato di quasi 3mila unità di personale, sia ...

