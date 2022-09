Come scaricare l’app Paramount+ su Sky Glass e Sky Q (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi 23 settembre l’app Paramount+ è a disposizione su Sky Glass e Sky Q, così Come gli abbonati a Sky Cinema potranno accedere alla piattaforma senza costi aggiuntivi. Il Gruppo Sky e Paramount hanno deciso di collaborare per un fruttuoso futuro insieme. L’attivazione dell’app Paramount+ per gli utenti Sky è molto semplice. Per quanto riguarda Sky Glass, bisognerà lanciare l’applicazione seguendo il percorso ‘App > Dispositivi > Digitale terrestre‘ o attraverso l’assistente vocale ‘Ciao Sky’, attivando poi ‘Paramount+’. Per Sky Q, aprire l’applicazione dalla pagina principale o dalla relativa sezione ‘App’ (potrete, anche in questo caso, attivare il tasto microfono del telecomando chiedendo di attivare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi 23 settembreè a disposizione su Skye Sky Q, cosìgli abbonati a Sky Cinema potranno accedere alla piattaforma senza costi aggiuntivi. Il Gruppo Sky e Paramount hanno deciso di collaborare per un fruttuoso futuro insieme. L’attivazione delper gli utenti Sky è molto semplice. Per quanto riguarda Sky, bisognerà lanciarelicazione seguendo il percorso ‘App > Dispositivi > Digitale terrestre‘ o attraverso l’assistente vocale ‘Ciao Sky’, attivando poi ‘’. Per Sky Q, aprirelicazione dalla pagina principale o dalla relativa sezione ‘App’ (potrete, anche in questo caso, attivare il tasto microfono del telecomando chiedendo di attivare ...

PierinaMeravig2 : Vogliono scaricare la responsabilità dell'atto sessuale sui bambini.....facendolo passare come un loro dritto.... A… - Lorenzomiglio21 : @Sabrina05398841 Siamo noi a cambiare noi stessi ed il nostro destino. Affidarlo alla sorte, è come scaricare le pr… - hallwayoongi : comunque ringrazio la me dodicenne che passava le giornate a guardare video su youtube su come craccare i giochi pe… - MauroG28579202 : @Massimo98684639 @PiazzapulitaLA7 @stanzaselvaggia Certamente come poi le stesse autorità dovranno autorizzarci com… - VISANIK : RT @giannicipriani7: -