Ciro Immobile salta l’Inghilterra: Mancini perde un altro pezzo. Problema muscolare, Lazio in ansia (Di venerdì 23 settembre 2022) Roberto Mancini dovrà nuovamente ridisegnare l’attacco in vista della partita Italia-Inghilterra in programma per stasera, 23 settembre, allo stadio San Siro di Milano. A poche ore dal match, infatti, Ciro Immobile è stato fermato da un Problema muscolare. Tanta sfortuna per il bomber biancoceleste che non gioca con la maglia dell’Italia dallo scorso 24 marzo, a causa di un precedente infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare le ultime uscite con la nazionale. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del Problema muscolare, che preoccupa anche Maurizio Sarri. La sua Lazio, al rientro dalla pausa delle nazionali, dovrà affrontare lo Spezia all’Olimpico, con l’obbligo di raccogliere l’intera posta in palio. Il sostituto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Robertodovrà nuovamente ridisegnare l’attacco in vista della partita Italia-Inghilterra in programma per stasera, 23 settembre, allo stadio San Siro di Milano. A poche ore dal match, infatti,è stato fermato da un. Tanta sfortuna per il bomber biancoceleste che non gioca con la maglia dell’Italia dallo scorso 24 marzo, a causa di un precedente infortunio alla caviglia che gli ha fattore le ultime uscite con la nazionale. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del, che preoccupa anche Maurizio Sarri. La sua, al rientro dalla pausa delle nazionali, dovrà affrontare lo Spezia all’Olimpico, con l’obbligo di raccogliere l’intera posta in palio. Il sostituto del ...

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE Ciro #Immobile non giocherà contro l'Inghilterra Lieve edema per l'attaccante, al suo posto… - AleAntinelli : Out Ciro #Immobile problema muscolare. #ItaIng - RadioSportiva : Altro stop per la Nazionale che, dopo Tonali, perde anche Ciro Immobile per un problema muscolare. Stasera a San Si… - 1889milan : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE Ciro #Immobile non giocherà contro l'Inghilterra Lieve edema per l'attaccante, al suo posto #Scamacca #Sk… -