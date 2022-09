Charlize Theron ha messo fine ad una relazione durante la pandemia: "Mi sento così fuori allenamento" (Di venerdì 23 settembre 2022) Charlize Theron ha rivelato di aver avuto una breve frequentazione durante la pandemia, ammettendo però di non essere riuscita a portarla avanti: 'Sono fuori allenamento.' Charlize Theron non è pronta per tuffarsi in una nuova relazione: durante un'intervista per la copertina di Harper's Bazaar's Process Issue, l'attrice ha rivelato che "qualcuno era interessato a mettersi con lei" durante la pandemia di COVID-19, ma che non se l'è sentita: "Ormai sono fuori allenamento". "durante il Covid, qualcuno si era interessato a me", ha rivelato la Theron durante l'intervista. "È stato un tuffo profondo in una ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022)ha rivelato di aver avuto una breve frequentazionela, ammettendo però di non essere riuscita a portarla avanti: 'Sono.'non è pronta per tuffarsi in una nuovaun'intervista per la copertina di Harper's Bazaar's Process Issue, l'attrice ha rivelato che "qualcuno era interessato a mettersi con lei"ladi COVID-19, ma che non se l'è sentita: "Ormai sono". "il Covid, qualcuno si era interessato a me", ha rivelato lal'intervista. "È stato un tuffo profondo in una ...

