Calciomercato | Manolas allo Sharjah | manca solo l’annuncio ufficiale

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Kostas, ex difensore di Roma e Napoli, è ad un passo d, club degli Emirati Arabi. Nuova avventura quindi pera 31 anni, che nell’ultima stagione era tornato in patria per vestire la maglia dell’Olympiakos, dopo l’avventura italiana fra Roma e Napoli durata ben otto anni. Sono in corso le visite mediche di rito per il greco, come testimoniato direttamente dai profili social della squadra: ???????? ????????? ??? ????? ??????? ??????? ???????? ( Kostas) ???? ???????? ??????? ????????? ???????? #???? ??????? pic.twitter.com/UyON5QhyWA —???? ??????? (@FC) September 23, 2022 SportFace.