Calcio | Wanda Nara annuncia separazione con Mauro Icardi

Cinquantanove parole per annunciare la fine, mancano però le uniche due che contano. Non viene mai menzionato Maurito, non compare la parola 'Amor'. Titoli di coda, riaccendete le luci in sala. This ..."E' un momento molto doloroso, ma viste le speculazioni mediatiche preferisco che si sappia da me", scriveNara che aggiunge: "Non ho altri chiarimenti da dare e non darò altri dettagli su ...Una tv argentina aveva messo in onda qualche mese fa l'audio di una voce femminile, evidenziando una questione importante. Stavolta siamo giunti ...'E' un momento doloroso, non aggiungerò dettagli', dice l'argentina BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - E' finita, almeno per il momento, ...