Calcio: incontro vertici del Comune e del Catania Ssd (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese e il suo vice Bernardo Campo hanno incontrato a palazzo degli elefanti il vice presidente del Catania SSD Vincent Grella e il consigliere d’amministrazione della società rossazzurra Giovanni Caniglia. I vertici societari del Catania Ssd, società individuata dal Comune per rappresentare la città di Catania nell’ambito calcistico nazionale e regionale, hanno illustrato ai due amministratori comunali i progetti per il rilancio del Calcio cittadino, con particolare riferimento al settore giovanile e alla grande valenza sociale e sportiva che riveste l’investimento agonistico verso le nuove generazioni. “Ho ringraziato i rappresentanti del Catania SSD per la serietà e la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commissario straordinario deldiFederico Portoghese e il suo vice Bernardo Campo hanno incontrato a palazzo degli elefanti il vice presidente delSSD Vincent Grella e il consigliere d’amministrazione della società rossazzurra Giovanni Caniglia. Isocietari delSsd, società individuata dalper rappresentare la città dinell’ambito calcistico nazionale e regionale, hanno illustrato ai due amministratori comunali i progetti per il rilancio delcittadino, con particolare riferimento al settore giovanile e alla grande valenza sociale e sportiva che riveste l’investimento agonistico verso le nuove generazioni. “Ho ringraziato i rappresentanti delSSD per la serietà e la ...

