Boxe: Michael Magnesi alla difesa del Mondiale IBO superpiuma più difficile contro Anthony Cacace (Di venerdì 23 settembre 2022) Manchester, di fatto, per Michael Magnesi diventa il luogo dove può cambiare tutto. Oppure dove può finire tutto. Il Lupo Solitario italiano è atteso dal combattimento più difficile della propria carriera, quella con cui vuole ancora confermarsi Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma contro un rivale esperto, Anthony Cacace, 33 anni, nordirlandese e un conto aperto con certi tratti di sfortuna da cancellare nel suo modo di vedere le cose. Da quando lo stop per il lockdown da Covid-19 è terminato, infatti, “The Apache” è riuscito a combattere una sola volta, contro Lion Woodstock per mantenere il titolo britannico della sua categoria di peso il 28 agosto 2021. Poi più nulla. Avrebbe dovuto mettersi in gioco ad aprile, e non in un luogo qualsiasi, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Manchester, di fatto, perdiventa il luogo dove può cambiare tutto. Oppure dove può finire tutto. Il Lupo Solitario italiano è atteso dal combattimento piùdella propria carriera, quella con cui vuole ancora confermarsi Campione del Mondo IBO dei pesiun rivale esperto,, 33 anni, nordirlandese e un conto aperto con certi tratti di sfortuna da cancellare nel suo modo di vedere le cose. Da quando lo stop per il lockdown da Covid-19 è terminato, infatti, “The Apache” è riuscito a combattere una sola volta,Lion Woodstock per mantenere il titolo britannico della sua categoria di peso il 28 agosto 2021. Poi più nulla. Avrebbe dovuto mettersi in gioco ad aprile, e non in un luogo qualsiasi, ma ...

