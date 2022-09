Bebe Vio sta uscendo con il calciatore Gianmarco Viscio

Randolp38058019 : RT @hipsterdelcazzo: “E dai che da mercoledì si inizierà a parlare di razionamento. Pubblicità con bebe vio, Chiara ferragni, Mancini, Elen… - Pally84 : RT @hipsterdelcazzo: “E dai che da mercoledì si inizierà a parlare di razionamento. Pubblicità con bebe vio, Chiara ferragni, Mancini, Elen… - indolentia : RT @hipsterdelcazzo: “E dai che da mercoledì si inizierà a parlare di razionamento. Pubblicità con bebe vio, Chiara ferragni, Mancini, Elen… - Iosonolagomma : RT @hipsterdelcazzo: “E dai che da mercoledì si inizierà a parlare di razionamento. Pubblicità con bebe vio, Chiara ferragni, Mancini, Elen… - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Bebe Vio innamorata del calciatore dilettante Gianmarco Viscio #bebevio -

Dopo il successo dei tradizionali Giochi Senza Barriere, WEmbrace - l'organizzazione di cuiè testimonial e fondata da lei e la sua famiglia nel 2009 - torna per una nuova sfida: organizzare ...Martina Di Berardino per www.repubblica.itgianmarco visciovince anche in amore. O almeno è così che sembra se a parlare sono le foto del settimanale Chi, che ha beccato la famosa e riservatissimamentre bacia ...S ettembre è il nuovo gennaio e gioca spesso il ruolo dell’inizio dell’anno: tra il ritorno a scuola e tante iniziative beauty da segnare in agenda. Tra le nuove aperture dei temporay store durante la ...Bebe Vio è innamorata. L’atleta paralimpica è stata beccata con il calciatore dilettante Gianmarco Viscio a Roma durante un aperitivo sul Tevere a dir poco romantico a suon di baci e coccole. Il setti ...