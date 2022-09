Attilio Romita contro Alfonso Signorini: “Ha deciso di farmi fuori” (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri sera, giovedì 22 settembre 2022, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. Durante la lunga serata, hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia tanti nuovi concorrenti. Gli argomenti di dibattito non sono stati pochi ma i vipponi si sono scatenati pure dopo aver salutato Alfonso Signorini. In particolar modo, ci stiamo riferendo ad Attilio Romita. Il giornalista non riesce a tenersi un cecio in bocca. Dopo essersela presa con Giucas Casella, Barù e la Royal Family, si è scagliato persino contro il conduttore del reality show! GF Vip 7, Attilio Romita si scaglia contro il conduttore Alfonso Signorini Come stavamo dicendo, dopo la diretta in prima ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri sera, giovedì 22 settembre 2022, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. Durante la lunga serata, hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia tanti nuovi concorrenti. Gli argomenti di dibattito non sono stati pochi ma i vipponi si sono scatenati pure dopo aver salutato. In particolar modo, ci stiamo riferendo ad. Il giornalista non riesce a tenersi un cecio in bocca. Dopo essersela presa con Giucas Casella, Barù e la Royal Family, si è scagliato persinoil conduttore del reality show! GF Vip 7,si scagliail conduttoreCome stavamo dicendo, dopo la diretta in prima ...

