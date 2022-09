ATP San Diego 2022 | Evans | Brooksby e Nakashima nobilitano i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’allineamento aididel tabellone del torneo ATP 250 di Sanporta a una considerazione interessante. Si nota, infatti, la presenza di almeno tre match su quattro in grado di garantire agli spettatori divertimento e, perché no, tanta lotta, non necessariamente con punteggi tirati, ma di sicuro con capacità di provare a estrarre dal cilindro meraviglie tennistiche. Non ci sono grandi problemi per Dan: la testa di serie numero 1 avanza superando in due set Taro Daniel. 6-4 6-4 per il britannico, che attende ora il francese Constant Lestienne. Non è da intendere come reale sorpresa il suo successo sul cileno Alejandro Tabilo. Lo è, semmai, il punteggio, un sonoro 6-1 6-3 che, in un’ora e 5 minuti, estromette la testa di serie numero 6. Laver Cup: Roger Federer, l’ultimo ...