A Fuorigrotta e a Bagnoli campane per l’umido e biopattumiere (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli arrivano le campane per l’umido (rifiuti organici come avanzi di cibo, carta unta, fiori e piante). L’installazione è cominciata questa settimana nelle zone di viale Augusto e di via Diocleziano, e proseguirà nelle prossime settimane. Si consolida la raccolta differenziata cittadina con la sistemazione nella municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli di campane per Leggi su 2anews (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella municipalità diarrivano leper(rifiuti organici come avanzi di cibo, carta unta, fiori e piante). L’installazione è cominciata questa settimana nelle zone di viale Augusto e di via Diocleziano, e proseguirà nelle prossime settimane. Si consolida la raccolta differenziata cittadina con la sistemazione nella municipalità didiper

ComuneNapoli : ??A Fuorigrotta e a Bagnoli campane per l’umido e biopattumiere - MaestroSMorra : #incontriamoci #CittadinanzaAttiva Meetup settimanale Bagnoli-Fuorigrotta. “Solo una cittadinanzaconsapevole, auto… - antoluigi54 : @PolScorr @acropolita @PoliticaPerJedi io voto nel collegio di Fuorigrotta. Ultime elezioni politiche 5s se non sba… - ettoreb74 : @Ciairorepeat @flayawa @andreavianel La bellezza di Napoli - come dicevo - è nel (pur tenuto malissimo) centro stor… - ADM_assdemxmi : RT @dariofrance: Giornata a #Bagnoli, #Fuorigrotta, #Vomero a visitare imprese, organizzazioni di volontariato, circoli culturali e sporti… -