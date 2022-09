Vangelo di oggi 22 Settembre 2022: Lc 9,7-9 | Video commento (Di giovedì 22 settembre 2022) Ascoltiamo il Vangelo di giovedì 22 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?“ “La vanità ci gonfia, non ha lunga vita, perché è come una bolla di saponeL’uomo si affanna per apparire, per fingere, per sembrare. Questa L'articolo Vangelo di oggi 22 Settembre 2022: Lc 9,7-9 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 settembre 2022) Ascoltiamo ildi giovedì 22, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?“ “La vanità ci gonfia, non ha lunga vita, perché è come una bolla di saponeL’uomo si affanna per apparire, per fingere, per sembrare. Questa L'articolodi22: Lc 9,7-9proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : La festa dell’evangelista #SanMatteo, che la Chiesa celebra oggi, mi offre lo spunto per esortare tutti a leggere q… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci… - jovelynferido : RT @Pontifex_it: La festa dell’evangelista #SanMatteo, che la Chiesa celebra oggi, mi offre lo spunto per esortare tutti a leggere quotidia… - zzolgima_imma : RT @Pontifex_it: La festa dell’evangelista #SanMatteo, che la Chiesa celebra oggi, mi offre lo spunto per esortare tutti a leggere quotidia… - vicgri2 : RT @Pontifex_it: La festa dell’evangelista #SanMatteo, che la Chiesa celebra oggi, mi offre lo spunto per esortare tutti a leggere quotidia… -