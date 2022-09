Ucraina | Zelensky all’Onu | 5 punti per la vittoria

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Possiamo vincerla questa guerra”. Così il Presidente ucraino Volodymyr, in un videomessaggio trasmesso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul campo, ha elencato dunque, l’può spuntarla, ma per vincere sono cinque inecessari: “Tempo, supporto, armi, sistemi di difesa e anche supporto finanziario”. Per il presidente ucraino, “tutti vogliono la pace, solo uno vuole la guerra, ma non consentiremo che prevalga” ha detto facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin. “Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. L’vuole la pace, l’Europa vuole la pace. Il mondo vuole la pace”, le parole dell’ucraino, che ha aggiunto: “C’è solo un’entità, tra gli stati membri dell’Onu, che potrebbe ...