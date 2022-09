Totti ‘farà il quarto figlio con lei’ | aumentano le voci sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Passano le settimane ma i rumorsseparazione più sentita e discussa di questo momento, quella tra Francescoe Ilary Blasi, non accennano a placarsi., quasi di giorno in giorno, le indiscrezioni circa gli alti e bassi che la coppia avrebbe attraversato e, come se tutto ciò non bastasse, lepresuntadinon accennano a fermarsi. Leggi anche: DivorzioBlasi, la spartizione dei beni: a chi andranno soldi, casa, assegni e Rolex Separazione-Blasi:in arrivo? Stando a quanto dichiarato dal Direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino ospite del programma di Giletti Non è l’Arena, non sarebbe un mistero che l’ex ...