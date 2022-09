Quando torna Osimhen: la situazione dell’infortunio, una data cerchiata in rosso (Di giovedì 22 settembre 2022) Infortunio Victor Osimhen, dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il rientro ma non è ancora chiaro Quando potrà fare ritorno sul terreno di gioco. L’attaccante si è infortunato durante la sfida con il Liverpool, sembrava un problema meno grave ed invece gli esami hanno rilevato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il giocatore vorrebbe ritornare per la sfida con l’Ajax ma nel caso di infortuni muscolari si tende sempre a non forzare i tempi del rientro. Il Napoli vola anche senza Osimhen, lo dicono le statistiche dei gol Infortunio Osimhen: può tornare con la Cremonese Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sui tempi di recupero di Victor Osimhen: “Osi ha continuato con le terapie per smaltire la lesione al bicipite femorale anche nel deserto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) Infortunio Victor, dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il rientro ma non è ancora chiaropotrà fare ritorno sul terreno di gioco. L’attaccante si è infortunato durante la sfida con il Liverpool, sembrava un problema meno grave ed invece gli esami hanno rilevato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il giocatore vorrebbe rire per la sfida con l’Ajax ma nel caso di infortuni muscolari si tende sempre a non forzare i tempi del rientro. Il Napoli vola anche senza, lo dicono le statistiche dei gol Infortunio: puòre con la Cremonese Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sui tempi di recupero di Victor: “Osi ha continuato con le terapie per smaltire la lesione al bicipite femorale anche nel deserto ...

