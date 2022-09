Meloni | “Il Pd è diventato un partito estremista | esalta chi ci contesta durante i comizi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 settembre 2022) “E’ stata una campagna elettorale orrenda. Abbiamo trovato entusiasmo nelle piazze con gente che vuole ascoltare il messaggio e non si fa convincere dalle stupidaggini della sinistra. Ho letto tante di quelle cattiverie e di quella violenza... “. Inizia a “Mattino 5, su Canale 5, l’intensa giornata che attende Giorgia. “La sinistra ha perso la testa, il Pd e’un, violento, chechi viene are nelle manifestazioni”. Così la proseguito le leader di FdI stigmatizzando gli ultimi episodi – ultimo in ordine di tempo quello di Palermo- che hanno caratterizzato la sistematica presenza neiditori infiltratisi in alcuni casi a ridosso del palco con epiteti ingiuriosi e striscioni ...