Meglio un governo Meloni solido che l’incertezza | secondo Foreign Affairs

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 settembre 2022) Undi destra con una forte maggioranza parlamentare di Fratelli d’Italia offrirebbe stabilità e consentirebbe all’esecutivo di governare l’Italia responsabilmente. Questa è l’opinione espressa da Erik Jones, direttore del Schuman Centre for Advanced Studies, sull’autorevole rivista americana. Il voto delle prossime elezioni politiche italiane viene spesso raccontato come decisivo per il futuro dell’Italia, dell’Unione Europea e della Nato. Se vincesse le elezioni e venisse nominata presidente del consiglio, Giorgiadiventerebbe la prima guida dell’esecutivo di estrema destra dopo Benito Mussolini. Certo, la leader oggi rinnega le sue origini e sembra voler vestire gli abiti del conservatorismo europeo, ma il resto del suo partito non sembra voler abbandonare i chiari rimandi al fascismo. ...