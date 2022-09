L’Ue potrebbe imporre il biglietto unico per i treni: «Una proposta entro fine anno, altrimenti farà l’Europa» (Di giovedì 22 settembre 2022) «Le compagnie ferroviarie europee hanno ancora tre mesi per elaborare un piano per un sistema di biglietto unico, altrimenti ci penserà la Commissione Europea a sviluppare un’app di prenotazione». Ad annunciarlo è Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue, alla radio olandese Bnr. Nel Piano di azione europeo sul trasporto ferroviario, approvato lo scorso dicembre, la Commissione aveva annunciato «entro la fine del 2022» la nascita di un’app europea per integrare i diversi operatori ferroviari. Una strategia che, secondo i piani di Bruxelles, renderebbe più semplice il processo di prenotazione e farebbe scendere i prezzi dei biglietti. «Le persone vorrebbero prendere di più il treno – ha aggiunto Timmermans nell’intervista radio – Dobbiamo rendere la loro vita più facile». ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) «Le compagnie ferroviarie europee hancora tre mesi per elaborare un piano per un sistema dici penserà la Commissione Europea a sviluppare un’app di prenotazione». Ad annunciarlo è Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue, alla radio olandese Bnr. Nel Piano di azione europeo sul trasporto ferroviario, approvato lo scorso dicembre, la Commissione aveva annunciato «ladel 2022» la nascita di un’app europea per integrare i diversi operatori ferroviari. Una strategia che, secondo i piani di Bruxelles, renderebbe più semplice il processo di prenotazione e farebbe scendere i prezzi dei biglietti. «Le persone vorrebbero prendere di più il treno – ha aggiunto Timmermans nell’intervista radio – Dobbiamo rendere la loro vita più facile». ...

