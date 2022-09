Letta punzecchia Renzi | “Meglio pisano col bus che fiorentino coi jet”

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Sono stato preso in giro per il bus elettrico:unche gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a unche la fa con i jet privati…”. Così Enricoad un’iniziativa elettorale a Livorno lancia una stoccata al leader di Iv Matteo. Il segretario Pd ne ha anche per gli altri ‘competitor’: “Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull’ambiente che abbia un minimo di concretezza”? Quanto all’esito del voto “non c’è nessun destino che è già scritto. Vogliono far passare l’idea che tutto è già scritto. Non è così – afferma il leader dem -. Domenica ci saranno molte sorprese”.

Perché mentre oggi Salvini parlerà sul pratone, a una trentina di chilometri Enricosarà a Monza, città riconquistata dal centrosinistra. Salvini lo: 'Noi non abbiamo le chiccherie ...Sempre da Azione arriva una frecciata all'indirizzo di Enrico, che ormai da tempo sia distanza con il Terzo Polo: " Non si capisce con chi voglia governare. Non con i suoi ... Caro bollette, Salvini punzecchia gli alleati: "Berlusconi e Meloni su scostamento Prudenza 'de che'" "Sono soldi a debito Certo, ma meglio metterli oggi per far lavorare le persone e consentire loro di portare a casa la spesa e pagare le tasse"