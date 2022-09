Il metaverso sta per cambiare le nostre vite per sempre (Di giovedì 22 settembre 2022) Il metaverso è la più grande scommessa lanciata dal mondo tech degli ultimi anni. L’idea di costruire un nuovo mondo virtuale come diretta evoluzione di Internet è un boccone goloso per tantissime aziende che stanno già pensando ai soldi che riscuoteranno dagli utenti per vendere loro l’accesso a un nuovo universo fatto di film, concerti, incontri, giochi e tutto ciò che riesci ad immaginare in forma digitale. Pensa alla tua routine quotidiana e declinala in formato virtuale: riunioni, incontri, pranzi, sport, fitness, film, fiere, videogiochi e shopping saranno convertiti per essere disponibili nel nuovo ambiente 3D in via di costruzione. Un universo parallelo che mira ad assorbire le nostre esistenze, puntando a farci passare ore e ore di tempo attaccati ad un visore o ad un paio di occhiali smart attraverso i quali potremmo accedere ad un bagaglio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilè la più grande scommessa lanciata dal mondo tech degli ultimi anni. L’idea di costruire un nuovo mondo virtuale come diretta evoluzione di Internet è un boccone goloso per tantissime aziende che stanno già pensando ai soldi che riscuoteranno dagli utenti per vendere loro l’accesso a un nuovo universo fatto di film, concerti, incontri, giochi e tutto ciò che riesci ad immaginare in forma digitale. Pensa alla tua routine quotidiana e declinala in formato virtuale: riunioni, incontri, pranzi, sport, fitness, film, fiere, videogiochi e shopping saranno convertiti per essere disponibili nel nuovo ambiente 3D in via di costruzione. Un universo parallelo che mira ad assorbire leesistenze, puntando a farci passare ore e ore di tempo attaccati ad un visore o ad un paio di occhiali smart attraverso i quali potremmo accedere ad un bagaglio ...

