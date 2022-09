FED, caos sui tassi di interessi: aumento di altri 75 punti base (Di giovedì 22 settembre 2022) A distanza di cinque mesi dal primo storico rialzo, la Federal Reserve (FED) ha deciso di ripetersi per la terza volta. Se già a Giugno si parlava di un evento epocale, adesso siamo davanti ad una situazione davvero preoccupante. A metà anno infatti, negli Stati Uniti si era deciso di alzare di 75 punti base all’1,5%-1,75% i tassi di interesse sui Fed funds. Questo incremento rappresentava il più energico rinforzo dal 1994. Da allora sono passati appunto cinque mesi, e adesso, 22 Settembre, la FED ha deciso di aumentare ancora i punti base per la terza volta. Sempre di 75 punti base, sempre sui Fed funds. A questo punto l’aumento porterà il tasso di riferimento al 3,0-3,25%, il FOMC ha dichiarato di “prevedere che aumenti continui saranno ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) A distanza di cinque mesi dal primo storico rialzo, la Federal Reserve (FED) ha deciso di ripetersi per la terza volta. Se già a Giugno si parlava di un evento epocale, adesso siamo davanti ad una situazione davvero preoccupante. A metà anno infatti, negli Stati Uniti si era deciso di alzare di 75all’1,5%-1,75% idi interesse sui Fed funds. Questo incremento rappresentava il più energico rinforzo dal 1994. Da allora sono passati appunto cinque mesi, e adesso, 22 Settembre, la FED ha deciso di aumentare ancora iper la terza volta. Sempre di 75, sempre sui Fed funds. A questo punto l’porterà il tasso di riferimento al 3,0-3,25%, il FOMC ha dichiarato di “prevedere che aumenti continui saranno ...

