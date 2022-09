Empoli, Corsi: «Con il Milan partita evento. Zanetti? Sembra Sarri» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il patron dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Sky Sport commentando l’inizio di stagione dei toscani. Le parole sulla gara in arrivo con il Milan DIAVOLO – «Alla ripresa del campionato avremo Il Milan? Per noi è un evento, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull’essere all’altezza in termini di accoglienza e rispetto». Zanetti – «E’ un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a Sarri, altre in cui può somigliare ad altri allenatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Il patron dell’Fabrizioha parlato a Sky Sport commentando l’inizio di stagione dei toscani. Le parole sulla gara in arrivo con ilDIAVOLO – «Alla ripresa del campionato avremo Il? Per noi è un, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull’essere all’altezza in termini di accoglienza e rispetto».– «E’ un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a, altre in cui può somigliare ad altri allenatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Diedo1985 : @paolostallone66 @Castore No Paolo diciamo la verità kouame è stato un partente da inizio ritiro poi piano piano ha… - morgie_76 : Corsi Teatrali a Empoli ritorniamo con il botto - 2022/2023 - StefaniaStefyss : RT @dariopelle3: #Parisi é un gioiello su cui l' #Empoli vuole capitalizzare al massimo. L'?? può diventare un rimpianto, in primis, per… - FutbolDaltonico : RT @dariopelle3: #Parisi é un gioiello su cui l' #Empoli vuole capitalizzare al massimo. L'?? può diventare un rimpianto, in primis, per… - dariopelle3 : #Parisi é un gioiello su cui l' #Empoli vuole capitalizzare al massimo. L'?? può diventare un rimpianto, in primi… -